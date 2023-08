Il volo della cicogna nera È il primo avvistamento

Per gli amanti della natura un piccolo sussulto è stato inevitabile. La rarissima cicogna nera è stata avvistata infatti per la prima volta lungo la costa della Toscana nord-occidentale. È stato Paolo Ricci, birdwatcher versiliese, ad aver osservato venerdì scorso intorno alle 13 due esemplari in volo all’altezza dell’ex inceneritore di Falascaia, diretti verso nord. Ipotizzando che le cicogne fossero alla ricerca di un luogo di sosta per riposarsi, Ricci ha avvertito gli altri osservatori per seguire la migrazione dei due volatili. Tra questi Antonio Bonuccelli, fotografo naturalista, il quale ha poi immortalato la sosta dei due giovani esemplari al Lago di Porta. Dopo 40 minuti le cicogne si sono involate verso nord, costeggiando le rupi di Porta e riprendendo la migrazione che le porterà a svernare. Un episodio che conferma dell’importanza naturalistica del lago di Porta che grazie a specchi d’acqua e un bosco igrofilo ospita oltre 200 specie di uccelli, di cui 19 nidificanti o migratrici.