Il videoclip di Bassanese dedicato alla città

Luca Bassanese cantautore, (foto) sceglie la Toscana e Viareggio per il videoclip del nuovo brano “Canta per la vita” che uscirà per il “1° Meeting fan club Luca Bassanese” domenica a Viareggio. Per partecipare iscriversi tramite WhatsApp 3471233894. “Canta per la vita” fa parte dell’album Reset! Il video celebra l’autenticità e l’unione, spezza le differenze tra pubblico e artista. Sarà un pranzo collettivo dove non mancheranno le sorprese. Finita la tournée l’artista, protagonista all’estero e in Italia, con la Piccola Orchestra Popolare sulle note di Reset! dedica ai fan e a chi si vuole avvicinare alla sua musica il videoclip realizzato sotto il sole viareggino, sua seconda casa, con volti di fan e musicisti e dove il pubblico diventa protagonista come accade ai suoi concerti.

m.n.