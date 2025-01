Il video del rapper. Tra boutique e supercar

Vetrine, lusso, supercar. L’immagine di Forte dei Marmi è così riassunta nel video del rapper italo-tunisino Simba La Rue intitolato "40 gradi" che ha toccato 6 milioni di visualizzazioni: l’artista 23enne (uno dei più seguiti dai giovanissimi che bcollabora con nomi noti del panorama rap italiano, come Guè, Ghali, Sfera Ebbasta, Baby Gang appare alla guida di un Range Rover lungo il viale e in via Spinetti, con inquadrature alle boutique e riprese a bordo piscina all’interno della villa lussuosa di un noto imprenditore locale. Cene luculliane, loghi vistosi sull’abbigliamento e un testo esplicito alla vita spendereccia ("Louis Vuitton, ne vado matto, trenta K in quella marca, Voglio morire chiatto in una villa a Montecarlo", "Ho comprato due tedesche nel giro di due anni") per il video che regala una cartolina del paese decisamente lontana da quell’identità sussurrata e tradizionale che ancora i fortemarmini tengono a preservare.