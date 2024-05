"Il vice sindaco si dimentica dei lavoratori"

Una commissione permanente sulle questioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. A chiederla nei mesi scorsi era stato il segretario provinciale del Partito Comunista Italiano, Paolo Alesio Annale, attraverso una mozione presentata all’attenzione del consiglio comunale di Viareggio dal capogruppo della Lista “Bonaceto Sindaco“, Tiziano Nicoletti. "Una proposta – come precisato in diverse dallo stesso Annale – che aveva lo scopo di richiamare le Aamministrazioni al proprio ruolo politico, per promuovere la tutela della qualità del lavoro, la sua dignità e quella dei lavoratori e delle lavoratrici. L’obiettivo quindi non era quello di istituire una Commissione sulla carta, né tanto con fini ispettivi, che la legge attribuisce ad altri specifici Enti, ma che, attraverso un confronto attivo, avesse quello di infondere nella propria comunità sociale, produttiva, lavorativa una nuova e necessaria cultura del lavoro". Ma nel corso dell’ultimo consiglio comunale la proposta è stata respinta. "Addolora, avendo ascoltato le argomentazioni a riguardo – osserva il segretario del PCI –, la totale mancanza di comprensione dello spirito della mozione che “non serviva né al PCI” né tantomeno doveva “accontentare Paolo Annale”, per riprendere le parole del vice sindaco Valter Alberici. Accogliere l’istanza presentata, così come hanno fatto molti altri Comuni, sarebbe stato un importante tributo di attenzione e di rispetto nei confronti di coloro che, anche sul nostro territorio comunale, affrontano lavori precari, sottopagati, mancanti di tutele, che richiederebbe ben altro atteggiamento culturale".