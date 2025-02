Il Varignano dei bambini nel ricordo di Mario Giannelli

È tutto pronto, appuntamento domani alle 15 in piazza Donatori del Sangue, per la festa dedicata ai bambini del Rione Varignano, nel ricordo di Mario ‘Marione’ Giannelli, l’expresidente del comitato Carnevale rionale deceduto pochi mesi fa. Gusmano il menestrello e tutto il comitato, presieduto da Sara Santucci, attenderanno i piccoli per un pomeriggio di festa. Musica carnevalesca, con il lancio della canzone ‘La ballata del Menestrello’ scritta da Manuel Santini ed interpretata dai bambini di Agape, coriandoli e l’appuntamento clou con la classica sfilata dei carretti realizzati dai bimbi. "Fra laboratori di cartapesta, al Cantiere Sociale, la cena di finanziamento, tenutasi lo scorso 7 febbraio, lo spettacolo teatrale ‘Viva Marione viva il Carnevale’ ed il 1° trofeo Mario Giannelli, con calcio, basket, mini volley all’oratorio È Più Bello Insieme e il combinato hockey-pattinaggio alla palestra Dorando Petri, in collaborazione con l’Spv Viareggio, per i bimbi abbiamo pensato proprio a tutto - sottolinea Santucci -. Poi c’è l’aspetto emotivo con il ricordo vivissimo del nostro Mario, in onore del quale abbiamo cercato di dare nuovo impulso al comitato, con anche nuove iniziative. Siamo sicuri che il quartiere abbia apprezzato ciò che abbiamo fatto, e che continueremo a fare tutti insieme". Alla giornata di festa, aperta a tutti, parteciperanno le scuole del quartiere.

Sergio Iacopetti