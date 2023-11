Il valore del riuso e del riciclo. L’incontro col gruppo scout

Il Noviziato “Le CEE” del gruppo scout Agesci Viareggio 3, in collaborazione con Zero Waste Italy, giovedì alle 21, nei locali parrocchiali di Don Bosco al Marco Polo, propone una serata di sensibilizzazione ed informazione dedicata alla raccolta differenziata e sulle buone pratiche verso Rifiuti Zero. "Il tema della riduzione e del corretto conferimento dei rifiuti – spiegano gli organizzatori – si incrocia con la difesa dell’ambiente, ma è sempre più evidente che ci siano impatti su temi come la salute pubblica e lo sfruttamento dei paesi più poveri. Passare da una società che produce “rifiuti” ad una società che gestisce “scarti” pare una via obbligata e senza alternative". Dunque "riduci, riusa, ricicla sono le parole d’ordine che ci devono guidare in questa nuova prospettiva". Il progetto è stato realizzato con il contributo economico del Comune di Viareggio e di iCare all’interno dell’avviso pubblico 2023 per la selezione di progetti meritevoli provenienti dal mondo del volontariato.