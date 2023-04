Il "truck food" a Lido Proprio quando c’è pieno

Nei quattro giorni chiave del ponte pasquale la località ospiterà il Food Truck Festival 2023: "Una festa street food per il weekend di Pasqua in Versilia nelle date 7, 8, 9, 10 aprile: dal Venerdì Santo al Lunedì dell’Angelo squisito cibo da strada nel Viale Kennedy". L’entrata è a ingresso libero. L’annuncio è abbastanza entusiastico, come del resto tutto quello che riguarda la comunicazione fatta con le parole inglesi. Il Food Truck Festival è organizzato in sinergia da Centro commerciale naturale del Lido, Millante Eventi e ha il patrocinio del Comune di Camaiore:"Nel primo giorno di venerdì l’evento sarà in svolgimento dalle 16 alle 23 mentre sabato, domenica e lunedì dalle 11 alle 23. Questa kermesse versiliese del prossimo weekend pasquale mette in programma street food, specialità italiane e internazionali, birre artigianali, Dj set, giochi per bambini: davanti a Bussoladomani 4 giorni con alcuni tra i migliori cuochi di cibo da strada, sia a pranzo che a cena".

E qui sta il punto: a pranzo e a cena. Come spesso accade in Versilia, le manifestazioni gastronomiche non sono quasi mai in bassa stagione, ma quando c’è già pieno di persone. Perché nel ponte pasquale i pendolari saranno migliaia, in aggiunta a chi pernotterà negli alberghi o nelle seconde case. Banalmente, il ponte di Pasqua non ha granché bisogno di attrazioni mangerecce e beverecce, visto che la Versilia, dal mare ai monti, è tradizionale meta in quei giorni di famiglie e comitive che vengono a banchettare: a tavola o al bancone, dipende dal portafogli. Allora che senso ha, dal punto di vista dell’economia, di chi gestisce bar ristoranti pizzerie e quant’altro, e di chi ci lavora, prevedere un’attrazione gastronomica nel momento in cui le attività stanziali aperte tutto l’anno hanno l’occasione di incassare? Succedeva così anche col Festival Latinoamericano a Viareggio, che rincorreva la clientela dov’era: a giugno a Milano, a luglio e agosto in vacanza. Però, se i commercianti del Ccn sono contenti, siamo tutti felici e sicuri che arriverà roba buona: magari il festival avrebbe potuto essere un richiamo in bassa stagione. La Versilia avrebbe invece bisogno di eventi che sostengano i prodotti locali e la cucina tradizionale. Perché in italiano food truck diventa un camion del cibo, e lo street food cibo di strada. Se è fatto bene, vale quanto la scarpaccia, il fritto nel cartoccio e la torta di pepe.

Beppe Nelli