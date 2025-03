Il tributo a Melania. Sala di lettura dedicata alla prof

A due mesi dalla scomparsa di Melania Giannotti (nella foto) la Fioreria delle storie le intitola la sala lettura. L’appuntamento è domenica alle 17: l’iniziativa è molto più di una bella idea è la volontà di dare voce a chi ha amato e stimato la docente nella sua figura semplice ed essenziale, ricchissima di cultura, sensibilità e eleganza. “Sarà messa una targa nella saletta lettura con il suo nome – spiega Elisabetta Salvatori– e sarà bello condividere il ricordo attraverso quello che le stava a cuore: poesia, letteratura, lettura”.

Dedicare la sala lettura a Melania Giannotti significa fissare nella memoria della Fioreria il suo amore per questo luogo magico tanto da essere una frequentatrice degli appuntamenti tra i quali “Letture al tramonto” iniziativa che a fine delle giornate estive richiama gli appassionati per leggere qualche passo di un libro, per ascoltare e saziarsi della bellezza impressa tra le pagine. La docente da grande amante della lettura partecipava e non sarà un caso che domenica le letture si apriranno con la novella “La carriola” di Luigi Pirandello che propose Melania Giannotti.

Non sarà un momento commemorativo velato di tristezza ma un pomeriggio in leggerezza, sulle ali della cultura e con il cuore aperto all’ascolto. L’obiettivo è che sia una giornata di festa e di gratitudine per quanto la docente ha donato a studenti, colleghi, amici, quanti incrociavano lo sguardo e il sorriso. Elisabetta Salvatori anticipa un progetto. “Si è soliti promuovere queste iniziative quando una persona è scomparsa. Penso di dedicare la saletta della memoria e il teatrino a personaggi così che sarà bello guardarsi negli occhi e ringraziarli per la loro storia".