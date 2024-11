Il tema del corpo. Mèlosmente. A domani l’inizio

Pronti, partenza e via: è domani il grande inizio del festival culturale Mèlosmente, che durerà fino a domenica. Tre giornate totalmente gratuite al Principino Eventi, lungo la passeggiata: spettacoli, arte, musica e dibattiti, tutto incentrato sulla trattazione del tema scelto per quest’edizione, ovvero quello de "La rivoluzione del corpo". L’obiettivo è quello di proporre una visione della corporeità positiva e inclusiva, oltre ogni stereotipo e pregiudizio, come dichiarato dall’ideatrice del festival Sonia Cortopassi.

La prima giornata sarà tutta dedicata ai ragazzi: grazie alla collaborazione con le Scuole Secondarie di secondo grado della Provincia di Lucca e Massa Carrara, saranno offerti spettacoli e attività mirate alla promozione dell’ascolto di sé e all’accettazione e riscoperta della propria corporeità.

Tra le attività messe in programma, un seminario dove saranno trattati temi come la violenza maschile sulle donne, omofobia, violenza online. E dove, soprattutto, saranno richiesti i pareri dei giovani. Durante il pomeriggio, invece, si susseguiranno sette relatori, tra cui lo psicoterapeuta Matteo Lancini e lo psichiatra e sessuologo Marco Rossi. La giornata si concluderà poi con lo spettacolo "Nobody Nobody Nobody. It’s ok not to be ok" con Daniele Ninarello (foto): la performance è una sorta di discorso danzato che indaga le tracce lasciate sul corpo dalla cultura del controllo, della violenza e dell’offesa.