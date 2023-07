Il teatro sui luoghi della strage Parte oggi “A veglia nei borghi“

Al via la rassegna teatrale “A veglia nei borghi“, tre spettacoli teatrali sui luoghi simbolo della strage di Sant’Anna di Stazzema. Il primo appuntamento oggi alle 202.30 alla località ai Franchi, alla casa nativa del superstite Enrico Pieri, con “Diario di guerra“ di Isotta Toso, regia di Stefano Cioffi, con Alessandra Evangelisti e musiche dal vivo di Gabriele Coen. L’arte della rievocazione teatrale per la prima volta in scena su alcuni dei luoghi più significativi del Parco nazionale della Pace. Come la casa di Enrico Pieri, superstite della strage del 12 agosto 1944 scomparso il 10 dicembre del 2021 a 86 anni. Il secondo appuntamento è il 28 luglio alle 21 in piazzetta della Vaccareccia con “Sette Fratelli“, opera inedita di Luca Barsottelli della Bottega del Teatro di Pietrasanta. Il 17 agosto alle 20 “Di rima e di prosa“ in località Coletti.

Uno spettacolo teatrale, dal titolo ‘Marci su Roma. La resistibile ascesa del fascismo’ andrà in scena marteedì nella chiesa di Sant’Anna. È l’iniziativa dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia) per gli 80 anni dalla fine del regime fascista. Lo spettacolo, si spiega in una nota, è scritto da Giovanni Taurasi e prodotto da Anppia nazionale ed è già andato in scena in numerosi teatri, auditorium e scuole.