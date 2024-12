Il teatro per l’inclusione. L’evento della Crea per sensibilizzare

Una mattina all’insegna della sensibilizzazione per la promozione, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze, quella che ha portato, sul palco del teatro Jenco, insieme ad un numeroso pubblico di studenti, insegnanti, familiari e autorità, “Il teatro in Crea“, il reportage curato da Laerte Neri sul fare teatro come forma di espressione e di promozione di sé. E che ha dimostrato, con la compagnia “C’entra“, cosa significa essere uguali e diversi, e come il teatro, in quest’unione, possa favorire la libera espressione e sensibilizzazione ad una società accogliente ed inclusiva.