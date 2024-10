Il Tc Italia ritrova un suo big. Ma in Liguria sarà durissima

Sulla carta è uno scontro fra le squadre più accreditate del girone, anche se un conto è parlare a palline e racchette ferme, un conto sarà la partita. La sfida di domani mattina del Tennis Italia sul campo del Tc Santa Margherita Ligure per la seconda giornata di serie A1 promette scintille: i versiliesi guidati dal capitano non giocatore Matteo Marrai avranno a disposizione Stefano Travaglia (nella foto), una sorta di asso nella manica che troverà però sulla sua strada lo spagnolo Pedro Portero Martinez, già numero 40 al mondo, che nella giornata inaugurale ha furoreggiato trascinando alla vittoria la sua squadra contro il Massa Lombarda.

Oltre a Travaglia il Tc Italia avrà a disposizione per il secondo singolare il ceko Lukas Rosol, mentre per gli altri due singolari dei giovani del vivaio toccherà – salvo imprevisti dell’ultimo momento – a Marco Furlanetto e Lorenzo Carboni. Ovviamente la squadra che parte per la Liguria non è solo questa, Potenza, Trusendi, Ferrari e Celeri saranno pronti ad incrociare le racchette. La formazione ligure è tosta, non solo per la presenza di Portero Martinez, anche Maestrelli, Castagnola e Romano sono elementi di buona qualità.

A livello giovanile, oggi e domani sui campi del Tennis Italia, sono in calendario le partite della fase finale per l’assegnazione del titolo toscano Under 13, maschile e femminile.