Il Sorriso di Elisa. La sicurezza stradale imparata giocando: "Basta con gli incidenti"

Imparare – giocando e divertendosi – come ci si muove sulla strada in maniera corretta. è quanto hanno fatto tantissimi bambini che sabato sera hanno partecipato all’evento che si è svolto davanti al pontile di Lido di Camaiore, organizzato dall’associazione onlus Il sorriso di elisa in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la Polizia Municipale di Camaiore e l’Aci Lucca per sensibilizzare i bambini, i ragazzi e gli adulti sulla violenza stradale. Sono state messe a disposizione dei passanti una macchinina e una moto elettrica, perché appunto giocando si impara l’educazione stradale. Un tappeto appositamente realizzato, da percorrere con gli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, di abuso di stupefacenti e anche stanchezza; erano a dispozione le macchine di pattuglia della municipale e le ambulanze da poter visitare. Sono stati donati ai passanti alcol test usa e getta. Una serata ricca di energia ed entusiasmo da parte di tutti che ha avuto come testimonial il campione mondiale di ciclismo settore amatoriale Francesco Chicchi e la presenza del presidente regionale della croce Rossa Italiana Lorenzo Andreoni.

"Una collaborazione importante ed efficiente – hanno detto gli organizzatori – ben sincronizzata e tutti con lo stesso scopo: Riuscire nel piu breve tempo possibile ad abbassare il tasso di mortalità sulle strade". A tal scopo viene ribadita l’importanza dell’applicazione dell’articolo 230 che prevede l’ insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, battaglia che il Comune di Camaiore con il comandante della municipale di Camaiore Claudio Barsuglia sta combattendo da tempo. Alla serata ha partecipato anche l’assessore alla Poliziamunicipale Luca Mecchi.