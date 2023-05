Il sogno del primo turno "Potevo vincere subito" E ora apre il dialogo a tutti

Sono quasi le 19.30 quando il sindaco uscente Alberto Giovannetti arriva in piazza Matteotti dopo aver lasciato il comitato elettorale di via Garibaldi con il sorriso stampato sul volto. Sa di aver staccato il suo principale avversario di parecchi punti, ma sa anche di aver sfiorato il colpaccio. "Quello ottenuto – dice a caldo – è un risultato importante, siamo molto contenti. Mancava poco per vincere al primo turno, sinceramente un pensierino ce l’avevo fatto. Un miracolo che si è quasi realizzato visto che a un certo punto eravamo al 47%. In ogni modo è davvero un bel risultato che ci ripaga dello sforzo fatto in questi anni e in questi mesi". Giovannetti rivolge poi un pensiero al centrodestra che si è presentato diviso come 5 anni fa: "Se fossimo stati uniti forse avremmo vinto tranquillamente al primo turno. Il messaggio che mando in vista del ballottaggio è per tutti gli elettori che torneranno a votare: il nostro è un programma aperto. Siamo una coalizione liberale, aperta a ogni proposta, purché vada incontro all’idea di modernizzare Pietrasanta che stiamo perseguendo da 5 anni. Ora ci attendono altri 15 giorni per convincere gli elettori a tornare al voto e darci fiducia. Nulla è scontato, ma siamo abbastanza sicuri e fiduciosi di poter tornare alla guida della città: le vittorie vanno sudate". Sempre a proposito di ballottaggio, pur non dicendolo apertamente Giovannetti fa intendere che con Luca Mori potrebbe scattare l’intesa: "Con lui c’è sempre stato un ottimo rapporto. È anche venuto a salutarmi e mi ha stretto la mano, se c’è condivisione e interesse a far crescere il territorio siamo disponibili al dialogo con chiunque". Infine un messaggio a Simoni: "Dispiace che abbia tutto questo rancore, ma sono disponibile a parlare anche con lui. Avrebbe dovuto essere più consapevole di questo. il mio unico interesse è Pietrasanta. Il rapporto con lui potrebbe essere recuperabile se solo avesse un atteggiamento diverso. Spero che in questi giorni ci pensi seriamente".

