Il sindaco scommette su Fiumetto: "Arrivano investitori, c’è interesse"

Sindaco ottimista sulla rinascita di Fiumetto, categorie più guardinghe. La chiusura di vari negozi di Fiumetto, raccontata ieri su queste pagine, suscita sensazioni contrastanti. Innanzitutto il pensiero del sindaco Alberto Giovannetti, riassumibile così: internet danneggia i negozi fisici, ma c’è chi investe sulla Marina e il rilancio della Versiliana anche in inverno sarà un toccasana per la frazione.

"Fiumetto non è in dismissione – dice – e non è trascurata dall’amministrazione. Come in tutta Italia, e non solo, sul profilo commerciale deve fare i conti sia con le moderne tendenze di acquisto, dettate in particolare dalle piattaforme online, sia con quell’avvicendamento naturale che porta i negozi a cambiare proprietario, gestore o addirittura ’pelle’. L’importante è che questo ricambio ci sia e sappiamo che, nel caso delle attività di Fiumetto, c’è. Non solo, abbiamo notizie di investitori interessati ad alcuni alberghi nella zona, ora dismessi, altro segnale che Fiumetto resta appetibile". Giovannetti ricorda poi interventi quali la manutenzione degli spazi, le piantumazioni, la sostituzione dei punti luce e intrattenimenti come i mercatini in estate e gli addobbi luminosi a Natale. "Non dimentichiamo – conclude – che a pochi metri da piazza d’Annunzio c’è il parco della Versiliana: se il nuovo corso della Fondazione manterrà le aspettative avremo un parco da vivere anche nei periodi meno ’estivi’ e di questo beneficerà non solo Fiumetto ma l’intera Marina". Marco Marcucci, presidente di Federalberghi Marina, tira invece il freno a mano: "Quando un’attività chiude è una perdita per tutti, non è una bella sensazione. Bisogna chiaramente capire i motivi delle chiusure e confidare nel ricambio per mantenere i flussi di turisti e clienti. Sperio che l’interesse di cui parla il sindaco sia reale e si concretizzi".

Daniele Masseglia