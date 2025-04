Il Seven riapre con una festa. La proposta di un ex pr: "Daspo a chi provoca risse"

Tra una settimana esatta terminerà la sospensione di 15 giorni del "Seven Apples", con la storica discoteca subito pronta a ripartire anche per non perdere i tre "ponti" previsti in calendario tra Liberazione, Pasqua e 1° maggio. Lo stop era stato deciso il 3 aprile dal questore Edgardo Giobbi, su proposta della compagnia dei Carabinieri di Viareggio, in seguito ad alcune risse e danneggiamenti. Smaltita la delusione per un provvedimento che già in passato aveva colpito il locale, i gestori hanno già organizzato l’evento "Mamacita Easter edition", in agenda il 20 aprile e definito "un anticipo d’estate di fuoco".

Ma l’ennesima sospensione di una discoteca della Versilia per motivi di ordine pubblico continua a far discutere. Con una proposta a firma Piero P., storico pr dell’ex discoteca "Canniccia": punire gli autori delle risse, e non il locale. "Chiudere una discoteca – scrive – è la sconfitta di una legge costruita forse male. La musica, il ballo, è divertimento, tutto il resto va rivisto e corretto. Se c’è qualcuno che sgarra, non è la discoteca che deve pagare le conseguenze ma i responsabili di questi episodi. Ho vissuto le notti magiche degli anni ’80 e ’90 trascorse a ballare, fare l’alba e poi tutti in riva al mare per la colazione. La gioventù è cambiata, ma per colpa di pochi non si possono chiudere locali che offrono aggregazione e svago. Un locale dotato del servizio di sicurezza e di telecamere fa già prevenzione. Bisognerebbe autorizzare chi fa il servizio d’ordine a fermare e chiedere i documenti. Dovrebbe essere punito chi scatena o partecipa a una rissa – conclude – e non la discoteca che così subisce anche un danno economico per il mancato lavoro oltre alle decine di persone che ci lavorano. Chi viene meno al divertimento dovrebbe subire, come chi fa confusione va allo stadio, una sorta di ’daspo’ e non solo una multa".

Daniele Masseglia