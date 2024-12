Il Seravezza Calcio lancia... le palline di solidarietà a favore dell’Opa

Il Seravezza Pozzi Calcio dalla palla in campo passa... alle magiche palline benefiche per un progetto di solidarietà davvero originale. La società sportiva ha infatti deciso di produrre la prima pallina di Natale personalizzata con il logo che rappresenta il team: i proventi delle donazioni saranno interamente destinati all’associazione Luigi Donato-Monasterio e al suo Ospedale del cuore. "Il nostro piccolo aiuto – commentano i dirigenti del Seravezza calcio – andrà a tutti quei ragazzi che in questo momento non possono correre liberamente assieme ai nostri. La nostra decisione è stata dettata dal cuore per giocare un’importante partita di sostegno agli altri". Le palline (con bigliettino allegato) sono disponibili, al costo di 10 euro, al Bar Due di picche a Querceta, al punto bar dello stadio Buon Riposo e al punto vendita che verrà allestito durante le partite del week-end. Al momento ne sono stati realizzati 500 pezzi e già tantissime palline sono state assegnate. Possibilità di prenotazione anche via WhatsApp al numero 339 3224155.