Il saluto a don D’Atri: "Grazie, ci mancherai"

Ha presieduto la concelebrazione dell’unità pastorale alla chiesa dei Frati per la ricorrenza di San Francesco, ignaro della sorpresa che gli ha riempito il cuore rendendo la giornata speciale. È successo mercoledì, quando all’altare si sono avvicendati i rappresentanti delle tre parrocchie (Duomo, Frati e Ss. Sacramento), oltre al vicario parrocchiale don Messias Barsella, per leggere messaggi di ringraziamento dato che entro novembre il proposto del Duomo monsignor Stefano D’Atri sarà trasferito all’arcidiocesi di Pisa.

"Essendo ufficiale la sua partenza – spiega don Messias – abbiamo ritenuto importante, come unità pastorale, fargli un bel saluto alla presenza sia dei parrocchiani sia delle corali delle tre chiese, più alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. A nome dell’unità pastorale ho espresso la nostra profonda gratitudine per i suoi 23 anni di straordinaria dedizione e servizio alla comunità di Pietrasanta. Il suo impegno instancabile e il suo amore per le nostre parrocchie hanno lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti noi. Durante il suo mandato ha guidato la nostra realtà con spirito di servizio, ha unito le persone attraverso la preghiera e l’amicizia, e ha sostenuto tutti coloro che erano nel bisogno. Ci mancherà profondamente – conclude don Messias – ma siamo grati per il tempo che ha trascorso qui e per tutto ciò che ha fatto per noi. Che la sua nuova missione sia altrettanto fruttuosa e significativa". Analoghe parole di affetto sono state lette dai parrocchiani e dalla presidente del consiglio comunale Paola Brizzolari. Il tutto completato da un momento conviviale nel chiostro e la consegna di un regalo a monsignor D’Atri, che ha ringraziato, commosso.

