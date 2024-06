Il salotto di Manuela. Festeggia 25 anni

VERSILIA

Il salotto di Manuela compie 25 anni. Una trasmissione fortunata che per tanti anni ha incantato i telespettatori con argomenti di ogni genere che spaziano dalla cultura, all’arte, al teatro, moda, musica e anche enogastronomia. Manuela Guarneri, l’indiscussa regina dei salotti ha sempre messo in primo piano la Versilia portando nel piccolo schermo le bellezze paesaggistiche e artistiche del nostro territorio. Per festeggiare le 25 candeline, la giornalista e conduttrice televisiva darà il via ad una nuova edition del suo salotto che vedrà come protagonisti tanti personaggi, molti dei quali di Forte dei Marmi. Da oggi pomeriggio alle 15.30, in replica la domenica alle 8 su TVR Teleitala7gold canale 17, saranno presenti ospiti del mondo della cultura, arte e spettacolo: figure che spesso le persone vorrebbero conoscere meglio dal punto di vista anche umano. La trasmissione inizia con lo scrittore Giampiero Gelmi, che troverete in ogni puntata con le sue “pillole” e proseguirà con tanti ospiti: da Elisabetta Rogai (foto), pittrice di fama internazionale, il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti, l’architetto Tiziano Lera, il pittore Domenico Monteforte e tanti, tanti altri ospiti. La bella e raffinata Manuela Guarneri ha fatto del giornalismo tutta la sua vita, da ex indossatrice e psicologa a giornalista e ideatrice di tanti format televisivi, ultimamente è stata anche insignita di ambasciatore della comunicazione.

Eleonora Prayer