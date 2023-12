Il romanzo di Elena Panzera sullo sfondo la città

Arriva alla biblioteca Atena dell’associazione “L’Uovo di Colombo” un libro che ha già fatto parlare seppur fresco di stampa. Venerdì per la rassegna Atenalibri, alle 18 Elena Panzera (nella foto) presenterà il primo romanzo, edito da Giulio Perrone “I salmoni aspettano agosto” e dialoga con l’amica Valeria Donati. Ingresso libero. Letture affidate a Luciana Madrigali. Lo sfondo del romanzo è Viareggio, città natale dell’autrice, la storia insegue quella di Michele e Francesca, fratello e sorella con un legame particolare a cui si intreccia la musica di un pianoforte e gli eventi traumatici come la strage ferroviaria del 29 giugno 2009. La prosa di Elena Panzera è fluida, personale, in prima persona per empatizzare più possibile con i personaggi.

C.S.