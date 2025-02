Il rione dentro al corso: "Ci si vede al palo 13..."

Sempre più successo per lo Sturla Bar, storico Gazebo e ritrovo presente a tutti i corsi di Carnevale (al Palo 13, difronte alla gelateria Vale, l’ex Viel) che festeggia quest’anno 9 anni di Burlamacco e beneficenza. Nei primi tre corsi sono stati già raccolti circa 8mila di euro da donare a chi ha bisogno. Nato per divertimento da un gruppo di vecchi amici che seguivano il Cgc hockey, che hanno sposato questa causa, lo Sturla è diventato il punto di ritrovo per quelle generazioni che hanno frequentato la Passeggiata dagli anni ‘80 ai 2000, oggi sono genitori e si ritrovano qui per rivedersi, divertirsi e stare insieme. Ma anche, ormai, per i giovani.

"Da un divertimento si è trasformato in un vero e proprio lavoro del fine settimana – commenta “Il Presidente” Simone Frediani, fondatore storico del gruppo – e ribadisco che non vogliamo dare noia a nessuno, perché vogliamo solo fare beneficenza. Ringrazio tutti i volontari, circa una ventina. Siamo molto contenti di come sta andando quest’anno, anche se ci vorrebbero forze nuove, ossia giovani, per continuare al meglio questa tradizione".

La voce dello Sturla è Andrea “Poggio” Poggetti, 52enne viareggino doc che lavora alla Viareggio Porto. "Siamo partiti per scherzo – racconta – e miglioriamo di anno in anno. Quest’anno abbiamo anche la nostra canzone, “Ci si vede al Palo 13”, che si trova su Youtube (scritta, musicata e cantata da Gianluca Domenici, autore di “Delafia” e tanti altri successi di Burlamacco, ndr) che ha già superato le 2000 visualizzazioni su Youtube. Cosa dico? Saluto la gente: c’è una parola per tutti quelli che ci vengono a trovare: "Siete uno spettacolo”, “fateci un applauso”, “dai, dai, dai...”. Quest’anno si sono uniti al gruppo Alessandro Giovannoni, manager, e Lorenzo Ceresini e il deejay è sempre il confermatissimo Tore Dj, che rinuncia perfino a suonare e guadagnare in altri posti per questo progetto. "Speriamo di superare i 17500 euro raccolti lo scorso anno – conclude Frediani – perché sta andando bene e ogni anno abbiamo sempre più riscontro tra chi ama il vero spirito del nostro Carnevale. Siamo qui grazie alla Croce Verde di Viareggio, a cui andrà gran parte del ricavato, il resto sarà diviso tra un’associazione di Porretta Terme che segue i bambini down, Il Germoglio Onlus, Don Luca della parrocchia del Varignano e i ragazzi allenati Athos Catassi del Vasco Zappelli che imparano a giocare a pallone".

Dall’anno scorso lo Sturla è affiliato alla alla pubblica assistenza nostrana grazie all’interessamento della presidente Carla Vivoli e di Muzio Gianni. Per un mix di allegria, divertimento e solidarietà.

Dario Pecchia