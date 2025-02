Il restyling di piazza Zara. Iniziati con la nuova ditta. I lavori della pavimentazione

Dopo aver risolto il contenzioso con la vecchia ditta appaltatrice, procedono a passo spedito i lavori per il rifacimento di piazza Zara sulla Terrazza della Repubblica. Ieri mattina il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha postato sulla sua pagina facebook alcune foto con la betoniera e gli operai al lavoro intenti a costruire la soletta in calcestruzzo armato e fibrato sopra il quale sarà incollata la pavimentazione in travertino. In modo così da uniformare la pavimentazione di piazza Zara al resto della Terrazza della Repubblica. "La nuova ditta è al lavoro su piazza Zara – ha detto il sindaco – , si stanno superando i ritardi dovuti all’inefficienza della precedente impresa. Stiamo dando una forte accelerazione per concludere tutto quanto prima".

I lavori di rifacimento di piazza Zara sono rimasti fermi per un anno a causa di un contenzioso con la ditta appaltatrice per la presenza di una tubatura d’amianto trovato nel corso degli scavi. Risolto il contenzioso, l’amministrazione comunale ha provveduto ad affidare i lavori alla ditta Del Debbio. Adesso la fine dei lavori, previsti in primavera, sembra davvero più vicina.