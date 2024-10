Il “Ragno“ di tutti. Opera condivisa per Halloween

L’Associazione RecuperArti che da anni promuove il ripensamento degli scarti in chiave artistica e educativa insieme con Matteo Raciti (nella foto) carrista, scultore e scenografo di origine siciliana che scrive la storia del Carnevale grazie a oltre 20 anni di esperienza e grazie alla collaborazione della Biblioteca Comunale, punto di riferimento per i cittadini dal 1877, propongono “Nella Tela Con il Ragno: Arte Condivisa e Partecipata“. L’iniziativa consiste in una azione di arte partecipata che trasforma il pomeriggio di oggi in una creazione artistica collettiva ospitata nei locali del Centro di Riuso Creativo RecuperArti. Oggi dalle 15 alle 19 l’artista Matteo Raciti guida i partecipanti nella costruzione di un gigantesco ragno in cartapesta e materiali di recupero, realizzazione che ha una caratteristica particolare: lo spirito di condivisione e di aggregazione. Dai più piccoli ai più grandi, sono invitati a RecuperArti per partecipare alla creazione del Ragno: grande opera colettiva.

Così come ogni filo della ragnatela rappresenta una parte di un sistema interconnesso simile a una comunità in cui ogni individuo ha un ruolo importante così l’arte condivisa utilizza un approccio che coinvolge i cittadini nella realizzazione dell’opera e consente ai partecipanti di diventare coature e osservatore dell’opera. Il progetto artistico finesce il giorno di Halloween quando il gigantesco Ragno sarà protagonista di uno spettacolo itinerante alle 20 dalla sede dell’associazione per le strade della Piccola Atene che terminerà nel Chiostro di Sant’Agostino.

m.n.