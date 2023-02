Il rafano e quell’odore pungente dai ricordi terribili

L

a mostarda è una confettura fatta con frutta condita con rafano. Una radice dall’odore pungente che conferisce alla mostarda un sapore unico oltre che una fonte di salute. Ma ricordo che mio nonno non la mangiava mai. Dopo anni, diventato grandicello, mi spiegò il motivo.

Verso la fine della prima guerra mondiale nel luglio del 1917 nella cittadina belga di Ipres i tedeschi usarono per la prima volta il gas nervino che grazie al suo odore pungente fu chiamato gas mostarda. Era stato inventato dal chimico tedesco Fritz Haber che nel 1918 ricevette il premio Nobel per la chimica per altri motivi: la sintesi dell’ammoniaca.

Morirono 15mila giovanissimi soldati inglesi . Fu uno shock talmente forte che per anni questo gas omicida non fu più usato. Ci pensarono gli italiani a riesumare questa ignobile arma durante la guerra di Etiopia.

Nel contempo Fritz Haber passò dalla gloria alla polvere. I nazisti scoprirono le sue radici ebree e lo cacciarono dalla Germania.

E visto che ci siamo parliamo del Rafano onnipresente in Basilicata con cui si compongono ottime mostarde.

Il Rafano (nome scientifico Harmoracia Rusticana), conosciuto anche con il nome di barbaforte, cresce spontaneo in tutto il Nord Europa ma anche nelle fertili pianure della Lucania. Le sue virtù salutari sono immense: è un forte depurativo del fegato; abbassa fortemente la colesterolemia. È un grande energizzante vista la sua ricchezza in minerali pregiati.

Ma sono le proprietà organolettiche a rendere prezioso questa radice che grazie al suo profumo e al suo basso costo viene chiamato il “Tartufo dei Poveri”.

Il modo migliore per usarlo è quello di grattugiarlo sopra le pietanze. Come presidio terapeutico è utile, invece, farne un decotto da bere a tazzine durante la giornata.