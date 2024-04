Il raduno degli iscritti alla Motor Time. Presenti una quarantina di centauri

Una quarantina di motociclisti iscritti al gruppo Motor Time si sono ritrovati ieri mattina verso le 9,30 nella sede viareggina dell’associazione in via Aurelia Nord 232 (eccoli qui nella foto di Aldo Umicini) per un raduno riservato agli iscritti, tutti rigorosamente in sella a una moto Honda. Sono arrivati da tutta la Toscana (e qualcuno anche dalla Liguria e dall’Emilia Romagna). Sono partiti di buon’ora da Lucca per fare tappa a Viareggio. Qui, dopo un’abbondante colazione, sono ripartiti tutti in fila, uno dietro l’altro, verso nord per fare un giro sulle Apuane e poi in Garfagnana per il pranzo al sacco al lago di Gramolazzo. Un’escursione domenicale baciata dal sole e dalle temperature più che primaverili.