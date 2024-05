Il Qr-code vademecum. Nuova sfida comunicativa

Cosa fare e dove andare? Ecco in distribuzione 10mila card con un Qrcode che sarà costantemente aggiornato per sapere eventi, posti da visitare, curiosità e dove alloggiare o cenare in Versilia. "Uno strumento poderoso di promozione" come l’ha definito il presidente dell’Ambito Turistico Versilia, Bruno Murzi, nella presentazione a Villa Bertelli. Le nuovissime card saranno disponibili agli uffici turistici ma anche negli hotel e nei negozi. "L’obiettivo – ha detto Murzi – è di fornire ai turisti uno strumento diretto di accesso alle informazioni, in modo comodo e funzionale: il badge potrà essere conservato nel tempo e manterrà funzionante l’accesso al calendario degli eventi. Questo anche nell’ottica di una “fidelizzazione” delle persone alla Versilia: un turista del Nord Europa che in inverno si ritrovasse in mano dal proprio portafoglio la card, potrà in qualsiasi momento accedere al nostro calendario, e magari essere invogliato a vedere cosa accade anche in autunno, in primavera e in inverno nel territorio che ha visitato in estate. L’invito è anche ai privati affinchè inseriscano, gratuitamente, la loro attività all’interno". La card resterà perennemente attiva; pertanto in occasione delle prossime festività natalizie, verrà realizzato un nuovo diverso flyer al quale verrà aggiunta la medesima card, e così via negli anni a venire. Inoltre adesivi contenenti il Qr code saranno disseminati anche nei punti più significativi del territorio. "Usciamo dalla stampa cartacea che impatta da un punto di vista ambientale e dei costi per un calendario dinamico" ha aggiunto l’assessore al turismo di Viareggio Alessandro Meciani mentre il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti ha salutato con favore "la coesione di politiche turistiche che sta portando avanti l’Ambito". "E’ opportuno promuovere un territorio così bello – ha detto il sindaco di Stazzema Maurizio Verona – senza usare sette linguaggi e obiettivi diversi". Addirittura l’assessore di Camaiore Andrea Favilla ha invitato l’Ambito ad aprire la prospettiva ad un’ottica Toscana "avvicinando Garfagnana e Lunigiana con la costa" e la consigliera al turismo di Seravezza, Tessa Nardini, ha sottolineato "l’importante opera di informazione dei turisti ma anche di formazione degli operatori grazie al Patentino dell’ospitalità".

Francesca Navari