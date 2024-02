Il Pucciniano conquista Abu Dhabi. Ovazione per musicisti e cantanti

Grande successo per la prima mondiale nel mondo arabo dell’orchestra del Festival Puccini. Guidata dal direttore Jacopo Sipari di Pescasseroli, l’ensemble si è esibita all’Abu Dhabi Festival, di fronte a Sa’ud bin Saqr al-Qasimi, membro del consiglio supremo di Abu Dhabi e sovrano di Ras al-Khayma, e di Abdullah bin Zayed al Nahyan, ministro degli affari esteri, al prestigioso Emirates Palace.

Il concerto-gala, chiuso da una spettacolare standing ovation, è stato organizzato per commemorare il centenario della morte di Puccini, sotto l’egida dell’ambasciata italiana negli Emirati Arabi, dell’Istituto italiano di cultura e della Fondazione Festival Pucciniano. L’orchestra ha affascinato un pubblico proveniente da tutta Europa, Asia e Stati Uniti, con esibizioni degne di nota, tra cui una Maratona Puccini in Giappone e indimenticabili allestimenti di Madama Butterfly e Turandot in luoghi iconici. Il concerto, una vera celebrazione dell’eredità di Puccini, ha visto l’esibizione eccezionale del soprano Valeria Sepe e del tenore Francesco Meli. La loro abilità artistica ha aggiunto una dimensione toccante ed emotiva alla serata, rendendo omaggio allo splendore delle composizioni del Maestro.

Oltre al repertorio pucciniano, l’orchestra ha eseguito "Lawlaki" del compositore emiratino Ihab Darwish, una prima assoluta per il Festival di un’opera emiratina eseguita da un’orchestra italiana. Il violoncellista emiratino Elham El Marzouqi si è unito all’Orchestra del Festival per suonare nella sezione violoncello. La collaborazione tra l’Abu Dhabi Festival, l’Ambasciata e l’Istituto di cultura ha dimostrato ancora una volta l’impegno del festival nel favorire lo scambio culturale e promuovere il ricco patrimonio di artisti di livello mondiale. Commentando il successo dell’evento Huda Alkhamis-Kanoo, fondatrice della Abu Dhabi Music&Arts Foundation e direttrice artistica dell’Abu Dhabi Festival, ha dichiarato che la commemorazione del centenario della morte di Puccini da parte del Festival riflette l’apprezzamento per le arti internazionali e la celebrazione dei risultati di grandi creatori.

"Il Festival di Abu Dhabi ha presentato per la prima volta nel mondo arabo l’Orchestra del Festival Puccini – le sue parole – puntando i riflettori sui capolavori delle opere di Puccini, da Madama Butterfly a La Bohème e Tosca, sottolineando il ruolo di Abu Dhabi come centro globale per le arti e come faro per la creatività classica e contemporanea". Mentre si chiudeva il sipario sulla serata, l’Abu Dhabi Festival ha dimostrato ancora una volta la sua posizione di evento culturale di prim’ordine, riunendo artisti e pubblico internazionali per una celebrazione delle arti senza precedenti.