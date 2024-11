Il programma della "Giornata". Spettacoli, mostre e letture. Così si smuovono le coscienze

Ricco programma di iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che cade domani.

Viareggio. Alla "Biblioteca di quartiere", al Circolo il Fienile, alle 17,30 l’associazione ’Letture ad alta voce’ terrà un incontro sul tema. In serata, l’associazione Agape presieduta da Sara Santucci propone gli spettacoli "Senza paura" e "Vis a vis". Nel primo, realizzato dai giovani dell’associazione, si susseguiranno monologhi, esibizioni, esecuzioni di brani e testimonianze, con l’intento di smuovere emozioni forti nel pubblico e portarlo a una grande riflessione. Nel secondo, con protagonista il gruppo senior dell’associazione, sarà messa in scena una commedia che racconta la storia di un’attrice porno che, in vecchiaia, tira le somme sulla propria vita, facendo i conti con la società odierna. Appuntamento alle 20,30 al teatro Jenco.

Massarosa. Domani al teatro Vittoria Manzoni alle 21 va in scena "Barbablù: una fiaba in bianco e nero", promosso dalla Casa delle Donne di Viareggio. Lo spettacolo è incentrato sul tema della violenza contro le donne e sul femminicidio. Per tutta la giornata alla farmacia a Piano di Conca sarà possibile effettuare visite senologiche a cura di Lilt. Inoltre, fino a mercoledì 27 alla Brilla si può visitare la mostra "S(k)in: L’acido sull’anima" di Marino Da Costa. Chiude il calendario sabato 30 alle 17,30 in sala consiliare la presentazione del libro di Eleonora Mappa "Le nuove italiane: interviste e situazioni da immigrate", in collaborazione con l’associazione ’Incrontriamoci’. E alle 21 al ’Manzoni’ va in scena "E al cubo", spettacolo di ’Tra un atto e l’altro’ con Elena Natucci, regia di Angela Malfitano sul tema della inclusività di genere.

Seravezza. Il primo appuntamento è in programma alle 15 nel giardino di Palazzo Mediceo con un flashmob con le associazioni, la cittadinanza e chiunque voglia unirsi al coro di un netto stop alla violenza contro le donne. A seguire, i saluti istituzionali con la partecipazione dell’assessore alle pari opportunità Valentina Mozzoni e quindi la presentazione delle opere “Donna ionica” di Matteo Castagnini e “La conquista della libertà” di Sara Bini e Margherita Benassi. Alle 17 seguirà la maratona di lettura incentrat sulla figura femminile nella letteratura.

Forte dei Marmi. Domani alle 9,30, a Villa Bertelli, si terrà un incontro rivolto ad alcune classi dell’istituto Chini-Michelangelo in collaborazione con Amnesty International. Durante l’evento, gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con gli organizzatori della mostra “Com’eri vestita”, che si chiude oggi, e approfondire i temi legati alla violenza di genere.

Pietrasanta. “Libere di brillare” è il “manifesto” dell’iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo 2 di Pietrasanta, con capofila la “Fratelli Grimm” e il patrocinio del Comune. Domani alle 17 bambini e bambine, insegnanti, mamme e papà si raccoglieranno in piazza Duomo per poi percorrere in corteo, insieme, via Mazzini fino a piazzetta Crispi; qui i piccoli daranno vita a un’installazione estemporanea d’arte effimera per rappresentare il loro “no” alla violenza. Il tema dell’iniziativa proposta dal Comprensivo 2 prende ispirazione da grandi donne di scienza e tecnica come Marie Curie, Samantha Cristoforetti, Margherita Hack e Katherine Johnson che hanno “brillato” per scoperte, innovazione e determinazione in campi e settori che “il sentire” comune considerava più “adatti” a menti maschili. La manifestazione si chiuderà attorno alle 19.