Il progetto della Caritas. Aggiungi un posto a tavola

Tutte le sere e anche la domenica 365 giorni l’anno: il sorriso dei volontari Caritas arriva alla mensa. La sera la mensa della parrocchia di Sant’Antonio cambia volto: perché la cena è gestita dai volontari della Caritas: dal lunedì al venerdì alle 18 si apre il cancellino a Viareggio e gli ospiti accedono alla mensa. La mensa che indossa il volto dei volontari della Caritas non si ferma mai, neanche di domenica che per il pranzo si sposta si a Torre del Lago nei locali della parrocchia.

"La mensa è aperta a tutti a persone anche senza documenti. Abbiamo una decina di parrocchie in città. Ognuna di queste parrocchie copre con i turni dei volontari una sera della settimana: dal lunedì al venerdì in modo che tutti facciamo un paio di giorni al mese. Tutte le parrocchie aderiscono al progetto che si chiama Buon Samaritano, un progetto che già dal nome introduce lo spirito con il quale i volontari si impegnano anche alla mensa", spiegano dalla Caritas.

"Questo progetto - spiega Carlo Ambrosini, uno dei volti delle attività della Caritas che dona il suo tempo anche a Natale quando il pranzo del 25 viene garantito dalla generosità del Principe di Piemonte, recupera il cibo che resta dalle mense scolastiche. Alimenti che vengono utilizzati per i commensali della mensa e che alimenti che hanno un ingrediente necessario: la dignità, lo spirito di accoglienza e di inclusione. Abbiamo una media di una quarantina di ospiti a sera, italiani, stranieri di diverse etnie, per lo più uomini di tutte le tà anche anziani che hanno una quotidianità difficile. Oltre che per loro, prepariamo i pasti anche da asporto, per quelle famiglie che in particolar modo negli ultimi tempi non riescono ad arrivare alla fine del mese e che provano vergogna a venire in mensa. Il rispetto deve essere garantito a tutti. L’attività della mensa coinvolge una cinquantina di volontari al mese. Questa attività va avanti ormai da anni. Le parrocchie di Viareggio e del Lido per garantire un pasto per tutti si autofinanziano: in pratica quando è necessario ogni parrocchia acquista gli alimenti che mancano per garantire il menù della sera, perché il cibo che donato dalle scuole non è sufficiente: gli ospiti sono aumentati"

"Le nostre ricette sono in base anche a quello che donano le scuole. In alcuni casi riceviamo anche delle piccole donazioni. Ma la Caritas e le scuole sono i motori di questo progetto che garantisce tutti i giorni a chi non lo potrebbe avere un pasto sano che diventa anche un’occasione per stare insieme, fare due battute e capire come aiutare tutti in una fase delicata".

Maria Nudi