Il primo concerto dell’anno al teatro Manzoni

Grande concerto della “K- Antares “APS per inagurare l’arrivo del 2024 “. La presidente Karen Del Greco ( foto) per il decimo anno dalla fondazione e in un anno che ha visto l’associazione protagonista in eventi e manifestazioni, ha organizzato per domani alle 21 il concerto sul palco del Teatro Vittoria Manzoni. Il concerto ha come collante celebri brani della canzione italiana dagli anni ’60 a oggi proposti da interpreti della associazione: Giulia Ceragioli, Michele Crott, Alice Drimomas, Miriam Giovannetti, Fabiana Pellegrini, Gioia Pretelli, Soyenn Picchi, Caterina e Teresa Silvativi, Salvatore Spallina. Ospiti d’onore la Scuola di Ginnastica Ritmica “Il Filo Conduttore“ di Lido di Camaiore e Alessandra Meozzi, soprano.