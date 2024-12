Il presepe fatto sulle rive del lago

È divenuta un’autentica attrazione e c’è chi, giunge sulle rive del Lago di Massaciuccoli, sul versante di Massarosa, appositamente per andarlo ad ammirare. È il presepe realizzato dal piccolo Oreste Gravante e dai suoi genitori Francesco e Lisa. Una vera chicca di grazia e maestria, con una spruzzata di poesia e storicità. Sì perché la bellissima opera, delle dimensioni di circa 2 metri quadrati, sviluppata in altezza e con dei veri e propri terrazzamenti, seguendo la fantasia del 12enne Oreste, da sempre affascinato dal mondo contadino che ha sempre abitato attorno al lago, prevede sì la classica Natalità, ma una Natalità tipica dell’ambiente lacustre e palustre.

Quindi, con das, legno e cartone, Oreste e famiglia (fra di loro anche l’auto fondamentale di nonno Pucio, esperto verniciatore) hanno riprodotto quel tipico ambiente fatto di vegetazione autoctona e chiare, ma anche baracche e bilancie e per non farsi mancare niente sono stati realizzate anche riproduzioni di pescatori, cacciatori, pesci, anguille e naturalmente degli uccelli che il lago lo abitano, come ibis sacri, aironi, folaghe, gabbianelle e martin pescatori.

A presentare l’opera (riparata da una rete) ammirabile fuori dalla casa della famiglia Gravante, lungo la ciclopedonale Fior di Loto al civico 676, un cartello con su scritto: ‘Omaggio al maestro Giacomo Puccini. Il Padule e il suo ambiente’ "Abbiamo iniziato la realizzazione dell’opera già dallo scorso settembre. Sono quattro anni che ci dilettiamo nella realizzazione di presepi e Oreste è il vero artista del gruppo", racconta felice mamma Lisa.

Sergio Iacopetti