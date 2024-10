Il Premio Villa Bertelli va a Bocelli. Concerto in chiesa con Maria Chiuri

Vittoria Apuana celebra il santo patrono, San Francesco, con l’omaggio al suo cittadino più illustre. Andrea Bocelli domenica alle 21 nella chiesa di San Francesco riceverà il Premio Villa Bertelli 2024 per i trent’anni di carriera, una riproduzione del Cavallino di Arturo Dazzi, ad opera della Fonderia Del Chiaro di Pietrasanta. L’assegnazione è stata deliberata dal cda della Fondazione, guidata dal presidente Ermindo Tucci e dalle consigliere Annalisa Buselli e Ilaria Cecconi. Il Premio dopo Renato Balestra, L’Arma dei Carabinieri, Alessandro Pereira, Ildar Abdrazakov, Paolo Bertolucci ed Enrico Vanzina verrà assegnato a Bocelli "per i trent’anni di incanto", come viene riportato sulla targa sulla scultura. L’appuntamento sarà un evento nell’evento: la Fondazione Villa Bertelli ha organizzato un concerto con una grande interprete della lirica, Maria Chiuri, mezzosoprano di fama internazionale (ha cantato nelle maggiori Case d’Opera del mondo collaborando con i più grandi Direttori d’Orchestra), che si esibirà accompagnata al pianoforte dal maestro Cesare Goretta, affermato pianista del panorama classico nazionale e affezionato amico di Villa Bertelli.

Sarà un concerto a metà, tra opera e musica da camera, di autori italiani, francesi e tedeschi con brani d’opera tra i più celebri del repertorio da mezzosoprano. "Il Maestro – si legge nella motivazione del Premio – l’amico e per noi di Villa Bertelli anche il vicino di casa, che da anni per sensibilità e amicizia non fa mai mancare la sua partecipazione ai nostri eventi. Una presenza importante, che oggi vogliamo ringraziare e omaggiare con il Premio Villa Bertelli perché siamo orgogliosi di lui e del suo successo mondiale, conquistato con grande talento e lodevole impegno. Andrea Bocelli è ormai un fortemarmino, uno di noi, che non dimentica mai di ricordare il suo paese di adozione, dove ogni volta che torna ritrova gli amici più cari. Grazie, Andrea, Villa Bertelli ti aspetta sempre con immutata stima e sincero affetto". L’evento è a ingresso libero.

Il programma: Ave Maria di Verdivolgarizzata da Dante; Pace non trovo di Listz da I Sonetti del Petrarca; Lasciami di Tosti da Le quattro canzoni di Amaranta; Acerba voluttà di Cilea da Adriana Lecouvreur; Invito alla danza di respighi; Zueignung di Strauss; Beau soir di Debussy; Voi lo sapete o mamma di Mascagni Da Cavalleria Rusticana;

La maja dolorsa di Granados; Sabit tak skora di Tschaikowsky; Mon coeur di Saint Saens da Sansone e Dalila e Je te veux di Satie.

Fra.Na.