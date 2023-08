Il premio Pegaso della Regione Giani a Torre del Lago Pucciniano: Festival Puccini

Al Festival Puccini il Pegaso della Regione Toscana consegnato sabato sera dal governatore Eugenio Giani prima dell’ultimo spettacolo della stagione 2023 del Festival Puccini. "Un premio alla Fondazione – ha dichiarato il presidente Giani – per gli straordinari risultati di questa stagione che ha portato sulle rive del lago spettatori da tutto il mondo". A ricevere il prestigioso riconoscimento il vicepresidente della Fondazione Festival Pucciniano Paolo Spadaccini e il consigliere Stefano Pozzoli. "E’ un riconoscimento importante – ha dichiarato il presidente Luigi Ficacci – I festival sono delle avventure estive. La loro periodicità stagionale, la loro breve durata, sono un’occasione per ogni località. Non tutti sono basati su contenuti solidi. L’attribuzione del Pegaso riconosce la necessità del Festival Puccini di Torre del Lago, nella geografia delle tante diversità di cui la regione Toscana può fregiarsi. Spesso accade che una eccezionalità sia meglio riconosciuta nel giudizio estero che entro i confini nazionali e regionali. Questo riconoscimento ci rassicura. Perché testimonia una consapevolezza italiana della qualità di produzione artistica del Festival, della sua forza attrattiva in favore dello spettacolo lirico, della sua capacità di personificare il legame di Puccini ai suoi luoghi".