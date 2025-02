Il post social dell’assessore all’urbanistica

Un post su Facebook, corredato dalla fotografia del tricolore issato sul pennone dell’Altare della Patria, con poche, ma chiare, righe: "La responsabilità di un democratico si misura sul suo grado di rispetto per le istituzioni. E le istituzioni a mio avviso non vanno mai piegate ad interessi personali o di parte". L’assessore all’urbanistica Federico Pierucci quelle parole le ha prese in presito da un discorso di David Sassoli, e le ha pubblicate sui social, sabato sera, proprio al termine della cerimonia dell’alzabandiera.

Per questo in molti, in quel post, hanno letto una presa di posizione in merito alla mancata, negata, presenza del presidente della Provincia Marcello Pierucci sul palco delle autorità, accanto al sindaco di Viareggio e al presidente della Regione. E una posizione la prende anche il capogruppo di maggioranza David Zappelli: "Non so cosa sia successo, perché – dice – non ero presente. Posso solo dire, ma mi pare ovvio, che il rispetto delle istituzioni è fondamentale, soprattutto in tempi difficili come gli attuali. E anche se è Carnevale, c’è ben poco da ridere. Se qualcuno ieri ha mancato allora ha sbagliato. Credo – conclude – che non ci sia altro da aggiungere".