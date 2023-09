Il polo sulla sabbia. Tre giorni di eventi tra esibizioni a cavallo, mondanità e solidarietà

Forte dei Marmi, 23 settembre 2023 - Fantini da tutto il mondo per una girandola di emozioni equestri condita da tanta mondanità. Il Polo Club Forte dei Marmi organizza il 6, 7, 8 ottobre il 3° torneo internazionale "Figli del vento polo cup" sulla spiaggia del bagno Marzocco di Marina di Pietrasanta. La manifestazione è l’unica in Italia a svolgersi sulla sabbia, in una grande arena polo che verrà creata per l’occasione e la partecipazione di nomi al top dell’imprenditoria e della finanza: infatti tra i primi soci del club presieduto da Susanna Larini ci sono Andrea Agnelli e Stefano Cordero di Montezemolo. I giocatori che compongono le quattro squadre che si contenderanno la vittoria di questo trofeo arrivano dai club più esclusivi; saranno presenti giocatori del Polo Club di Saint Moritz, Ascona, Saint Tropez e Roma per un totale di 50 cavalli e una copertura mediatica sui principali canali sportivi. I tre giorni di gare saranno arricchiti da eventi glamour che avranno come scenario Forte dei Marmi "e al mattino – spiega Diego Fiorini vice presidente del Polo club ( nella foto ) – sul campo delle competizioni si potranno ricevere lezioni private dal maestro Marcos Antinori anche per chi non ha mai montato a cavallo oppure per ci vuole perfezionare ed allenarsi (si può prenotare scrivendo al 3281875754)". Il venerdì dopo le competizioni, la serata si tinge di colori vivaci e divertenti a La Capannina con un flower party di champagne e tanta musica (chi desidera partecipare dovrà indossare almeno un fiore o una fantasia floreale). Il sabato, è il giorno centrale con la serata più esclusiva al Golf Resort di Forte dei Marmi. L’evento di gala quest’anno diventa un’occasione per sostenere un progetto di grande valore etico promosso dalla Fondazione Rita Levi Montalcini alla quale sarà destinato il ricavato della charity. Domenica 8, in attesa di sapere chi si sarà aggiudicato il gradino più alto del podio, chiusura ancora col sorriso grazie all’evento ’Tanto di cappello’ col riconoscimento all’accessorio più stravagante in pieno royal Ascot style.