Il ’Pino Colado’ ai cinesi. Subentro atteso a giorni

"Condoglianze ai bevitori!". Un necrologio ironico, amichevole e goliardico quello scelto per annunciare ai propri affezionati clienti la fine di un’avventura durata oltre sette anni. A ideare il cartello sono stati i due ormai ex soci del bar caffetteria “Pino Colado“, inaugurato il 28 aprile 2016 sul viale Apua, a Fiumetto, e prossimo al cambio di gestione. A rilevare l’attività è stato un gruppo di operatori cinesi esperti nel settore, cosa che consentirà non solo di mantenere in vita il locale, considerato tra i più frequentati della Marina, ma di garantire una continuità lavorativa ad alcune delle cinque-sei persone che attualmente prestavano servizio al “Pino Colado“. "La decisione è stata presa a malincuore – si limita a dire uno dei due ex soci – ed è dovuta a una scelta di vita: non ho altro da aggiungere". Il subentro è in programma tra la fine di novembre e i primi di dicembre, anche se all’inizio i nuovi gestori saranno affiancati da quelli uscenti. Dopo di che sarà fissata una data per la classica festa di inaugurazione e la ripartenza vera e propria.

d.m.