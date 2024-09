Il piano operativo ha passato l’esame. C’è il via libera della Regione

"Alla faccia di chi ci vuole male e ci ha ’gufato’ contro in questi ultimi tempi". Il commento, sarcastico e liberatorio, a microfoni spenti e fuori dalle comunicazioni ufficiali, arriva dal sindaco Alberto Giovannetti al termine di quello che può essere definito l’esame definitivo per il piano operativo. Ieri mattina, al termine di una riunione in videoconferenza che si è svolta in sala giunta, è arrivato infatti il via libera della Regione e questo significa che lo strumento urbanistico entrerà in vigore intorno alla seconda metà di ottobre, mandando ufficialmente in pensione il regolamento del 2014. Un passaggio che ricalca quanto già avvenuto a dicembre 2023 per il piano strutturale.

Oltre al sindaco, alla videoconferenza hanno partecipato anche l’assessore a edilizia e urbanistica Ermanno Sorbo, l’architetto del Comune Eugenia Bonatti, l’architetto Graziano Massetani e altri professionisti esterni, più (collegati da remoto) i rappresentanti di Regione, Provincia, Sovrintendenza e Conferenza paesaggistica. "Uno strumento urbanistico cucito sul territorio – sottolinea Giovannetti – che sarà salvaguardato nelle sue parti più fragili ma sarà anche aperto a uno sviluppo coerente dal punto di vista turistico, commerciale e artigianale. Alla base del nostro progetto c’è la volontà di migliorare la qualità della vita a Pietrasanta, sia per chi abita la città, sia per chi l’ha scelta solo come sede di lavoro: questo piano ne sarà un viatico e un propulsore fondamentale". L’iter, a questo punto, entrerà nella fase finale. Gli uffici comunali invieranno il verbale della videoconferenza per l’inserimento nel Bollettino ufficiale della Regione. Dopo di che, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione, il piano operativo sarà effettivo.

"Tutti i rilievi emersi sono stati risolti – aggiunge l’assessore Sorbo – grazie al confronto, in alcuni momenti serrato ma sempre costruttivo, per trovare le migliori soluzioni per il territorio, tra i nostri tecnici e quelli degli altri enti interessati. È un grande traguardo, un altro obiettivo di amministrazione raggiunto in tempi decisamente contenuti per il tipo di atto, a meno di un anno dall’entrata in vigore del piano strutturale". Sindaco e assessore rivolgono infine il loro ringraziamento ai tecnici comunali, ai professionisti esterni che hanno partecipato all’estensione del piano e agli enti (Regione, Provincia e Sovrintendenza) che hanno accompagnato il nuovo strumento urbanistico alla definitiva entrata in vigore.

Daniele Masseglia