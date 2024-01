Il peschereccio "Milù" rimosso dagli scogli

È passata quasi una settimana da quando il peschereccio "Vincenzo Milù", nella notte dell’8 gennaio, si era incagliato tra gli scogli del molo. Dopo un’intera giornata di lavoro, che ha visto chiuso il transito al molo di Viareggio e lo svuotamento del Milù dall’acqua imbarcata, nelle prime ore di ieri si sono concluse le operazioni di stabilizzazione, disincaglio e trasporto a rimorchio. Le manovre hanno visto l’impegno di un’impresa subacquea, un motopontone, della draga Aurieldo, di quattro rimorchiatori e di un’impresa per la prevenzione all’inquinamento e per il recupero di liquidi e carburanti. Le attività, dirette da un tecnico incaricato dall’armatore del peschereccio, con la presenza del R.I.N.A., sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, che nei giorni scorsi ha tenuto appositi tavoli tecnici e seguiti dal personale militare. Il peschereccio, adesso, è posto in sicurezza in attesa delle successive attività.