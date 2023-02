Il Pd si ritrova ai gazebo Primarie per il segretario

VIAREGGIO

Domenica si svolgeranno le primarie del Pd per l’elezione del nuovo segretario nazionale e regionale. Per la consultazione nazionale la scelta è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein; a livello regionale tra Valentina Mercanti e Emiliano Fossi. Domenica saranno eletti anche i componenti dell’assemblea nazionale e regionale del partito. Le primarie sono aperte a tutti (dai 16 anni in su), iscritti e non iscritti al Pd. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 presentandosi con un documento d’identità e versando un contributo di 2 euro. Si vota nel seggio del comune nel quale si è iscritti nelle liste elettorali. In Versilia Elly Schlein è risultata nettamente maggioritaria nel voto degli iscritti con circa 58% dei consensi. La mozione che sostiene la candidatura di Schlein vede tra i candidati, espressione del Pd versiliese, come capolista Irene Tarabella, 30 anni, consigliere comunale a Pietrasanta e provinciale; insegnante precaria. Altro candidato è Vincenzo Santoro, medico e segretario del partito a Torre del Lago. Dario Rossi, 38 anni, infermiere, capogruppo in consiglio comunale a Viareggio, è capolista per l’assemblea regionale della lista a sostegno di Emiliano Fossi. Gli altri candidati espressione del Pd della Versilia sono Maurizio Verona, Gloria D’Alessandro; Federico Lucania, Monica Mosca, Clarissa Pardini, Marco Corsetti, Agnese Marchetti, Nicola Lazzarini e Raffaella Dini.

"Il Pd è una grande comunità che riveste un ruolo fondamentale per la democrazia nel nostro Paese ed è l’unico partito, nonostante le difficoltà che sta attraversando, che elegge segretarioa ed assemblea proprio attraverso un processo di democrazia aperto", sostiene Simone Tonini, segretario del Pd a Forte dei Marmi. Un invito al voto arriva da "Promessa democratica - Insieme a Gianni Cuperlo" e dal Pd di Seravezza. Ecco dove votare in Versilia. A Viareggio: sede Pd in via Regia 68; ex circoscrizione Torre del Lago via Marconi 225; Fienile, Varignano via del Pastore 1. A Camaiore: sede Pd via Vittorio Emanuele 120; Misericordia Capezzano via Sarzanese 155; Croce Verde Lido di Camaiore via Fratelli Rosselli 2. A Forte dei Marmi: sede Pd via Trieste 2. A Massarosa: sede Pd Stiava via XXV Aprile 13; centro civico Piano di Conca, via Conca Vecchia; sala consiglio comunale piazza Taddei 27; centro civico Quiesa via Papa Giovanni XXIII. A Pietrasanta: piazza del Duomo (gazebo); Misericordia Marina di Pietrasanta piazza Villeparisis. A Seravezza: sede storica in via Campana, sede Pd in via Campana 191. Cro di Pozzi in piazza Fratelli Cervi. A Stazzema: pubblica assistenza, via Don Lazzeri 24.