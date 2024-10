Il Pd commissariato a giorni. "Il traghettatore non sarà versiliese"

Questione di giorni, forse una decina, e per il Pd pietrasantino scatterà il commissariamento da parte della segreteria regionale del partito. La conferma, insieme alle tempistiche della procedura, è arrivata lunedì sera alla riunione con gli iscritti convocata alla sede di via San Francesco dal segretario versiliese dei Dem Riccardo Brocchini. Si tratta di un passaggio necessario dopo il terremoto che ha investito il Pd, ossia le dimissioni dalla segreteria e dal direttivo di ben undici esponenti, a partire dalla segretaria Claudia Dinelli (nominata nel luglio 2023 dopo le dimissioni post flop elettorale di Rossano Forassiepi) fino a Sando Donadel, Nicola Coluccini, l’attuale consigliere comunale Nicola Conti, Mirko Tomagnini, Benedetto Di Manno, Sara Coluccini, Paula Ilie, Marina Pardini, Maurizio Coluccini e Maurizio Picchi.

Con una precisazione: il commissario scelto dal segretario regionale del Pd Emiliano Fossi non sarà espressione né del territorio versiliese e nemmeno di quello provinciale per evitare potenziali situazioni di conflitto. Il commissariamento del Pd, che segue quello già avvenuto in casa di Fratelli d’Italia (sempre per i postumi delle amministrative 2023), è l’ultimo atto di una serie di attriti interni che andavano avanti da tempo e sfociati con le dimissioni di massa.

"Gli organismi del Pd pietrasantino sono attualmente azzerati – spiega Brocchini – tranne il tesoriere. Il commissario traghetterà il partito fino ai congressi, previsti entro fine 2025 alla scadenza del mandato quadriennale. Detto questo, sono contento per il clima di serenità, partecipazione, passione e disponibilità a collaborare che ho percepito lunedì: ha prevalso il buon senso". Brocchini ha poi disposto di proseguire con il tesseramento, cosa di cui si occuperà Daniela Ferrieri, responsabile ufficio adesioni della Federazione versiliese e vice segretaria versiliese.

d.m.