Il patto tra Confesercenti e Marco Polo Sports Center

Confesercenti e Marco Polo Sports Center stringono un patto di collaborazione, con uno scambio di agevolazioni rivolti ad associati, i soci e i clienti. "Questa collaborazione – spiegano il presidente di Confesercenti Viareggio, Francesco Giannerini, e il responsabile, Daniele Benvenuti – è nata nel 2023, quando scegliemmo il Marco Polo Sport Center per organizzare una nostra serata di gala nella quale regalammo tre defibrillatori alle amministrazioni comunali di Viareggio, Camaiore e Pietrasanta".

Chi si rivolgerà alla sede di Confesercenti "come cliente o socio del Marco Polo Sports Center – spiegano i vertici dell’associazione di categoria – avrà condizioni agevolate per per il patronato e il centro assistenza fiscale. E dunque anche per per la compilazioni delle denunce dei redditi, per la la presentazione delle dichiarazioni di successione dell’Agenzia delle Entrate e per le volture di terreni e fabbricati all’Agenzia del Territorio, senza considerare la consulenza pensionistica e la presentazione della domanda, così come Isee o richiesta di disoccupazione".

In base all’accordo i soci e i dipendenti di Confesercenti "avranno poi la possibilità di usufruire di una scontistica per le attività e dei servizi del Marco Polo Sports Center, ma anche su eventi e prodotti" aggiungono ancora Francesco Giannerini e Daniele Benvenuti.

Soddisfazione anche da parte dell’amministratore unico del Marco Polo Sport Center, Andrea Strambi: "Con questa collaborazione – aggiunge – si va a consolidare il rapporto con Confesercenti e rafforzare i servizi che il Marco Polo Sports Center vuole mettere a disposizione dei suoi clienti. Sono sicuro che molti dei nostri abbonati sapranno cogliere questa opportunità di partnership con Confesercenti Viareggio. Ringrazio il presidente Francesco Giannerini e il

responsabile Daniele Benvenuti per l’opportunità".

Red.Viar.