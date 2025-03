Il park all’ex Gasometro. Subentra la Mercato Srl. Via ai lavori di recupero

Prevista per oggi la firma del contratto di concessione per l’area dell’ex Gasometro, con il parcheggio che per i prossimi 43 anni sarà dunque gestito della Mercato Srl: la società della famiglia Tognetti che si è aggiudicata il project financing del Comune per la riqualificazione di piazza Cavour, ormai già in corso da mesi.

Da un paio di settimane la Mover, società che ha in gestioni la sosta in città, ha "abbandonato" l’ex Gasometro e disattivato i vecchi parcometri. E nei prossimi giorni il parcheggio sarà completamente recintato, dunque inaccessibile, per consentire l’inizio dei lavori di riqualificazione finanziati dalla Mercato Srl (come previsto dal contratto di concessione) per un importo complessivo di duecento mila euro. Per questa ragione sono apparsi dei cartelli che invitano gli automobilisti a liberare l’area dai veicoli, così da consentire l’inizio dell’intervento. "Entro la fine della settimana – spiega il presidente della Mercato Srl, Francesco Tognetti – contiamo di riuscire a cantierare il parcheggio, così da partire con gli interventi preliminari". I lavori veri e propri cominceranno invece sul finire di aprile, "E calcoliamo di terminarli – prosegue Tognetti – nel giro di un paio di mesi". Dunque per l’inizio della stagione.

Resterà sostanzialmente invariata la pianta del parcheggio, con 150 posti auto, che sarà da raggiungibile attraverso due varchi di accesso, dotati di sistema di controllo con sbarra e biglietteria automatica, in corrispondenza di via Pucci e di via Puccini, su cui affaccerà l’unica uscita. "La tariffa della sosta rimarrà quella che era già in vigore, ovvero 1 euro all’ora", ma all’interno non saranno più validi gli abbonamenti Mover. Né per residenti, né per lavoratori. Ma la Mercato Srl sta valutando l’ipotesi di "inserire una qualche forma di abbonamento – spiega Tognetti –, in particolare per i residenti". Anche se la nuova vocazione dell’area sarà sostanzialmente quella di un parcheggio a servizio della zona commerciale, e quindi per una sosta veloce dei clienti del centro.

Il progetto prevede inoltre l’individuazione dei posteggi per categorie protette, tre, e gratuiti, fuori dal circondario della concessione, e ipotizzati in prossimità dell’ingresso in via Puccini e uno nell’ingresso lato via Pucci. Saranno inoltre inseriti anche due nuovi accessi pedonali, su entrambi i lati del parcheggio, che permetteranno l’ingresso e l’uscita dei pedoni in sicurezza, dove sarà sistemata anche la cassa automatica per il pagamento del pedaggio (in uscita) corredata da pensilina per riparare in caso di pioggia e intemperie. L’intera area sarà inoltre dotata sei postazioni per la videosorveglianza, in parte posizionate su nuovi cartelloni e in parte sui pali dell’illuminazione già esistente, per garantire il controllo e la sicurezza.