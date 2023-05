Il "Palio dei Barchini" Accende Massaciuccoli

Come tradizione da oltre mezzo secolo, torna il Palio della Madonna del Lago. La manifestazione, che quest anno raggiunge la 55ª edizione, è organizzata dalla Federcaccia Massaciuccoli. L’appuntamento è per domenica alle 16 con la punzonatura e la benedizione dei barchini, per poi trasferirsi a Torre del Lago dove alle 17 partirà la gara, in direzione del porticciolo di Massaciuccoli dove sono previsti arrivo e premiazioni. "Le previsioni sono di una buona partecipazione di equipaggi che già da alcuni mesi si fanno notare durante gli allenamenti nel lago – commenta Leonardo Marlia, presidente della sezione di Massaciuccoli di Federcaccia –; nonostante oggi giorno sia difficile reperire un barchino, è comunque costante la passione di un buon numero di persone verso questo evento storico sia come partecipanti che come semplici simpatizzanti e spettatori".

"Il Palio è la più antica competizione del nostro comune, arrivata ormai alla 55ª edizione – aggiunge il consigliere delegato alla caccia Federico Gilardetti –: una tradizione portata avanti di anno in anno con passione e con affetto dalla comunità di Massaciuccoli e dalla sezione locale di Federcaccia. Come amministrazione è nostro compito promuovere gli eventi tradizionali come questo che ben caratterizzano la nostra comunità".

Le iscrizioni si raccolgono fino a domani al centro civico di Massaciuccoli, dalle 21 alle 23 (info: 0584969 207). In caso di meteo sfavorevole, la gara sarà rimandata a domenica prossima. "Una festa del lago e della tradizione – commenta la sindaca Simona Barsotti –: una manifestazione attesa dalla comunità che la sente fortemente, un appuntamento che rinnova il legame stretto della nostra gente con il lago".