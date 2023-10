Il paese meta di vacanza più ambita anche dai dipendenti postali

Forte dei Marmi è tra le mete più gettonate anche dai dipendenti postali. "Camera con vista" è l’iniziativa targata Poste Italiane e arrivata alla terza edizione: l’azienda guidata dall’ad Matteo Del Fante offre infatti gratuitamente, dal 30 luglio al 1 ottobre, un soggiorno ai propri dipendenti e ai loro familiari in uno dei sedici alloggi disponibili nelle località turistiche in tutta Italia, dal mare alla montagna, passando per le terme. E l’appartamento proprio nel centro di Forte, di proprietà di Poste, è risultato quello più richiesto dai dipendenti di ogni parte d’Italia, tanto da registrare non solo una prenotazione senza sosta per l’intero periodo stagionale, ma anche una lista d’attesa di singoli o famiglie intenzionati a trascorrervi le vacanze e che non sono riusciti ad opzionare per tempo la vacanza per l’estate 2023. Un record singolare e non da poco visto che l’azienda (che porta avanti questa opportunità all’insegna dell’inclusione) vanta proprietà anche in altre località come Capri, Anacapri, Nettuno, Jesolo, Chianciano Terme e Favignana.