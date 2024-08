Il pacchetto scuola in aiuto alle famiglie

Un aiuto concreto alle famiglie per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. Il Comune di Camaiore promuove anche per l’anno 2024-2025 il “Pacchetto Scuola”, il bando della Regione Toscana che offre benefico economici per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Possono richiedere l’incentivo economico le famiglie e gli studenti di età non superiore a 20 anni e 364 giorni (da considerarsi alla data del 20 settembre 2024), residenti nel Comune di Camaiore, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a euro 15.748,78. Le domande di ammissione al bando dovranno essere presentate esclusivamente online sul portale camaiore.ecivis.it. Per poter accedere al sito è necessario essere in possesso di Spid o Cie.

La graduatoria di tutte le domande valide, pervenute dal 23 agosto 2024 al termine di scadenza 20 settembre 2024, verrà redatta in ordine di ISEE, senza distinzione di ordine e grado di scuola. In caso di Isee equivalente, precedenza ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; oppure maggiore numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare; infine ordine cronologico di presentazione della domanda.

Ad ogni domanda inviata verrà generato automaticamente un numero di protocollo generale: con questo numero le famiglie potranno consultare le graduatorie degli ammessi che verranno pubblicate sul sito del Comune di Camaiore e su il portale camaiore.ecivis.it.