Il nuovo dirigente è Ricciarelli. Subentra a Maggi

Il Comune ha deciso il post-Valentina Maggi nominando come nuovo dirigente del comparto funzioni locali Lorenzo Ricciarelli (nella foto). Classe ‘82, di Pescia (Pt), è laureato in architettura e ingegneria edile all’università di Firenze e si è aggiudicato – in una rosa di 13 candidati – la selezione di mobilità volontaria aperta indetta dal Comune dopo la decisione dell’ingegner Valentina Maggi, con la stessa procedura, di prendere servizio al comune di Viareggio. Ricciarelli, attualmente dirigente d’area tecnica al comune di Cerreto Guidi, vanta un’ampia esperienza in materia ambientale, paesaggistica e nel settore della conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico. "Ringraziamo Valentina Maggi – scrive l’amministrazione comunale – per la dedizione e professionalità che ha dedicato in questi anni alla nostra comunità. Le auguriamo la miglior fortuna per il nuovo incarico".