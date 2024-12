Il numero unico per cure non urgenti

È il numero unico 116117, quello attivo per il servizio di continuità assistenziale, e che sostituisce il medico di famiglia, nei giorni feriali, nel fine settimana e nei giorni di festività infrasettimanali e che sarà l’unico da chiamare per avere cure non urgenti anche per questo Capodanno, per cui è stato elaborato un apposito piano organizzativo per rispondere a tutte le necessità di questi giorni. "Quando la necessità non è urgente, la prima cosa da fare - spiega l’Azienda USL Toscana nord ovest - è chiamare sempre il 116117. Chi risponde saprà valutare il caso e informare il cittadino sulla cosa giusta da fare".