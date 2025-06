Il nodo della sicurezza: "Una cabina permanente per controlli più efficaci"

"I recenti episodi di criminalità che hanno colpito Viareggio e Torre del Lago – dagli assalti ai bancomat ai danneggiamenti agli stabilimenti balneari, fino ai furti nelle abitazioni – sono segnali che non possiamo sottovalutare. Ogni attacco alla sicurezza è un colpo al cuore della nostra comunità", dichiara Ciro Costagliola, candidato alla carica di sindaco per Forza Italia. "Di fronte a questi eventi non possiamo restare fermi. È il momento di rafforzare il senso di comunità e costruire una risposta concreta, condivisa e operativa, per garantire maggiore serenità a residenti, operatori e turisti".

Costagliola rivolge allora un appello alle istituzioni e alla piena collaborazione tra le forze dell’ordine. "È indispensabile attivare il miglior livello possibile di coordinamento operativo. A questo punto – prosegue – , potremmo pensare all’istituzione, all’interno del Comune, di una cabina di regia stabile che riunisca Polizia, Carabinieri, Finanza e Municipale, in grado di lavorare insieme in modo sistematico, rapido ed efficace". "Ho espresso personalmente il mio sincero ringraziamento al Prefetto di Lucca per l’impegno concreto e costante dimostrato nei confronti della nostra comunità – conclude Costagliola –. Le recenti operazioni di controllo straordinario, coordinate tra Prefettura, hanno rafforzato la sicurezza e restituito fiducia ai cittadini. Mi auguro che queste azioni possano essere replicate anche in altre situazioni e contesti critici, perché rappresentano un esempio efficace di sinergia istituzionale al servizio del territorio".