Il Natale si avvicina. Slitta il mercato del giovedì

L’arrivo delle festività natalizie e la concomitanza di alcune date hanno costretto la giunta a rivedere l’agenda dei mercati settimanali con un’apposita delibera. A partire da quello tradizionale del giovedì in piazza Statuto (nella foto), che quest’anno cadrà il 26 dicembre, ossia in concomitanza con la fiera di Santo Stefano a Vallecchia. In questo caso la giunta ha deciso infatti di posticipare il mercato del giovedì a data da concordare con le associazioni di categoria interessate.

Per quanto riguarda invece l’appuntamento dedicato all’antiquariato, che si svolge la prima domenica del mese, il mercato che avrebbe dovuto svolgersi il 1° dicembre nella “Passeggiata di Ciulla“ (piazza Statuto) è stato posticipato al 6 gennaio. Di conseguenza – e questa è la terza decisione presa dalla giunta – è stata aggiunta la data del 1° dicembre al calendario dei mercatini di Natale lungo la “Passeggiata di Ciulla” per rendere l’evento più ricco, compatto e omogeneo.