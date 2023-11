Il Muttley’s group tra gli alluvionati

Ci sono gli angeli del fango e quelli della ricostruzione delle zone alluvionate in Toscana. Tra questi anche l’associazione Muttley’s group, che sabato scorso si è recata in missione per dare il proprio contributo. Inaugurando tra l’altro il nuovo pick-up anticendio e anticipando nel migliore dei modi il 18° anniversario dell’associazione, in agenda il 5 dicembre. Sono sei i volontari partiti alla volta di Campi Bisenzio, suddivisi in tre squadre e svariati mezzi, con un scopo ben preciso: ripristinare marciapiedi, carreggiate e parcheggi fuori dal centro storico, compito reso difficile dal forte vento che soffiava sabato.

A capeggiare la delegazione c’erano la presidente Elisabetta Ercolini e il vice Alessio Perilli, la prima coordinatrice del volontariato di Protezione civile del comune di Pietrasanta e il secondo per Seravezza. "Anche per questo motivo – dicono – ci sentiamo ancor più responsabili nel garantire una pronta risposta nei confronti degli enti. Infatti durante le ondate di maltempo di inizio novembre siamo stati impegnati 24 ore su 24 sul territorio per far fronte alle varie criticità, con il cuore colmo di tristezza per la scomparsa della nostra Paola. Purtroppo le attività di ripristino e gli interventi per un ritorno alla normalità delle tante zone toscane colpite dall’alluvione sono ancora molte. Investiamo tanto su mezzi e attrezzature, augurandoci sempre di impiegarle solo a fini preventivi. Il 5 dicembre – concludono – compiremo 18 anni : invitiamo a contattare chi fosse interessato alle nostre attività come volontari o sostenitori".

